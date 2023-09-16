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        Ladik Belediye Başkanı Topal, vatandaşlarla buluştu

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:59
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        Ladik Belediye Başkanı Topal, vatandaşlarla buluştu
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        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde vatandaşlar, talep ve isteklerini dile getirdi.

        Topal, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki bütün sorunları tek tek çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Allah nasip ederse seçimlere kadar gece gündüz çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Sizlerin desteği oldukça biz yorulmak nedir bilmeyeceğiz." dedi.

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