Asarcık Belediye Başkanı Kılağuz, muhtarlarla bir araya geldi Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda muhtarlar, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Bu toplantılarda ilçede eksikleri gidermek için yapılan hizmetleri değerlendirildiklerini, kalkınma ve iyileştirme adına yapılacak projeler hakkında istişare bulunduklarını anlatan Kılağuz, ilçeyi her yönüyle kalkındırmak için çalıştıklarını kaydetti.