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        Samsun, sağlık turizmi kapsamında geçen yıl 29 bin 880 kişi ağırladı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, sağlık turizmi kapsamında geçen yıl Samsun'da 29 bin 880 hastanın hizmet aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:06
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        Samsun, sağlık turizmi kapsamında geçen yıl 29 bin 880 kişi ağırladı
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, sağlık turizmi kapsamında geçen yıl Samsun'da 29 bin 880 hastanın hizmet aldığını bildirdi.

        Tavlı, valilik binasında düzenlenen sağlık değerlendirme toplantısında, Samsun'un özellikle son yıllarda tamamlanan ve yapımı devam büyük sağlık yatırımlarıyla hem bölgenin hem ülkenin önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

        Yapımı süren 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin 2024 yılının ilk çeyreğinde açılacağına işaret eden Tavlı, "Şehir Hastanesi tamamlandığında 'Sağlık kenti Samsun' kavramı daha da güçlü hale gelecek ve daha iyi bir noktaya taşınacak. Amacımız, Samsun'u her alanda bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyabilmek. Sağlık alanında bu hedefimize ulaşabilmek için sağlık kenti Samsun'umuzu sağlık turizmi alanında da daha iyi noktaya taşımalıyız." ifadesini kullandı.

        Sağlık turizmi çalışmalarının, kendilerine öncelikli hedef olarak belirledikleri alanlardan biri olduğunu vurgulayan Tavlı, şöyle devam etti:

        "Şehrimizde sağlık turizmi anlamında hizmet alan hasta sayısı 2019 yılından bugüne kadar büyük artış göstermiş. 2019'da 14 bin 509 olan hasta sayısı 2022'de 29 bin 880'e yükselmiş. Yüzde 105'lik artış Samsun için elbette önemli bir başarı ama yeterli değil. Bu rakamı çok daha yukarılara taşımak için kamu ve özel sağlık tesislerimizle Valiliğimiz koordinasyonunda ortak çalışma ve projeler hazırlamak için planlamalarımızı yapıyoruz. Amacımız Samsun'u sağlık turizmi alanında marka kentlerden biri haline getirmek."

        Tavlı, Samsun Şehir Hastanesi'nin hedeflerine ulaşılması için önemli katkı sağlayacağını belirterek, "310 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde en ileri tektik ve tedavi imkanlarının bulunacağı hastanemizin sürecini bu yönüyle de yakından takip ediyorum. İnşallah tamamlandığında hastanemiz hem şehrimiz hem bölgemiz hem de ülkemizin önemli sağlık tesislerinden biri olarak hem halkımıza hem de çevre ülkelerden geleceklere hizmet verecek." açıklamasında bulundu.

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