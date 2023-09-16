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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:51
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde güvenlik güçlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, düzenlenen operasyonda aralarında uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 yıl, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu kullanımından 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 17 kişinin yakalandığı kaydedildi.

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