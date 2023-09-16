Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde güvenlik güçlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, düzenlenen operasyonda aralarında uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 yıl, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu kullanımından 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 17 kişinin yakalandığı kaydedildi.