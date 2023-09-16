Alaçam'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Rahatsızlanması üzerine kendi imkanlarıyla Alaçam Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Eyüp A'nın (63) kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Eyüp A'nın durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopter talep edildi.
Eyüp A, Alaçam Stadyumu'na inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.