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        Samsun'da evcil kedi ve köpek kostüm yarışması

        Samsun'da, Karadeniz 3. Evcil Hayvan ve Doğa Festivali (Samsun Pet Fest 2023) kapsamında kedi ve köpek kostüm yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:06
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        Samsun'da evcil kedi ve köpek kostüm yarışması
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        Samsun'da, Karadeniz 3. Evcil Hayvan ve Doğa Festivali (Samsun Pet Fest 2023) kapsamında kedi ve köpek kostüm yarışması yapıldı.

        Samsun Pet Fest 2023, Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirildi.

        Evcil hayvanları, hayvanseverleri ve hayvan sahipleri ile evcil hayvan sahibi olmaya hazırlananları bir araya getiren festivalde evcil kedi ve köpek kostüm yarışması da düzenlendi.

        Birbirinden ilginç kostümlerle sahneye çıkarılan kedi ve köpeklerden dereceye girenlerin sahiplerine mama ve aksesuar hediye edildi.

        Festival, yarın kedi ve köpekler için düzenlenecek parkur yarışmaları ile sona erecek.

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