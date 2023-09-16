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        MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığına Hakan Düzenli seçildi

        MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığı genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:21
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        MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığına Hakan Düzenli seçildi
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        MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığı genel kurulu gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongreye Hakan Düzenli tek aday olarak katıldı. Mevcut başkan İsa Bircan ise yeniden aday olmadı.

        Kullanılan 48 oyun tamamını alan Düzenli, MHP İlçe Başkanlığına seçildi.

        Düzenli, kongreye gelen davetlilere ve oy kullanan delegelere teşekkür etti.

        Yönetim kurulu ise Ekrem Kuzu, Ali Özgör, Aydın Aydın, Oktay Derendeli, Derya Dinç,

        Nami Can Yıldırım, Metin Pekel, Sadık Sağlam, Abdulkadir Çelebi, İlyas Yüksel, Emrah Semiz, Serpil Yılmaz ve Süleyman Mutlu'dan oluştu.

        Genel kurula Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın ile partililer katıldı.

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