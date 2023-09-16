Samsun'da inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:06
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Şabanoğlu Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İş yerinde hasar meydana geldi.