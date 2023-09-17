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        Alaçam'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

        Alaçam ilçesinde Dünya Temizlik Günü nedeniyle Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri sahilde çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:27
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        Alaçam'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
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        Alaçam ilçesinde Dünya Temizlik Günü nedeniyle Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri sahilde çöp topladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kum zambaklarının yetiştiği Geyikkoşan sahilinde toplanan gönüllü gençler, sahil temizliği yaptı.

        Temizlik sonrası gençler, mesire alanında geleneksel çocuk oyunları oynayarak eğlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaaslan, "Güzellikleri korumak, doğayı ve çevremizi tertemiz yarınlara ulaştırmak için beceriler kulübümüzüm gönüllü gençleri, Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile etkinliğimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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