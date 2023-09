Samsun'da Rahvan At Yarışları Festivali düzenlendi Samsun'da Canik Belediyesi tarafından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla Rahvan At Yarışları Festivali düzenlendi.

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla Rahvan At Yarışları Festivali düzenlendi.

Dereler Mahallesi mevkisinde Çevreyolu kenarından gerçekleştirilen festivalde baş koşu, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü taylar, 3'lü taylar, 2'li taylar ve yerli dörtnal olmak üzere 9 kategoride düzenlenen yarışlarda, 30 ilden 96 at yer aldı.

Yarışmalar öncesinde, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ata binerek vatandaşları selamladı.

Sandıkçı, yaptığı konuşmada, asırlık ata sporu ve rahvan at biniciliğini yaşatmak adına Canik Rahvan At Yarışları Festivali'ni düzenlediklerini söyledi.

Sandıkçı, atların Türk milletinin tarih boyunca yaşamında önemli bir yet tuttuğunu vurgulayarak, "Özellikle ilçemizde ve ülkemizin farklı yerlerinde yetişen Anadolu coğrafyasında özel bir öneme sahip rahvan atları; çevikliği, asil karakteri, iyi huyluluğu ve insana bağlılığıyla ön plana çıkmıştır. " dedi.

Türkiye'de rahvan at yetiştirme geleneğini sürdürmek ve ata sporu rahvan at bininciliğini yaşatmak adına düzenledikleri festivale olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Sandıkçı, "Bu güzide festivalimizde geçmişten günümüze tarihi öneme sahip olan at yetiştirme kültürünü ve geleneklerimizi yaşatmak adına büyük bir adım atık. Hem Canik rahvan atlarımızın tanıtılmasında hem de nesillerimizin ata sporumuz rahvan at biniciliğine ilgilerini artırmaya yönelik katkı sunmuş olduk. Rahvan atlarımızın rüzgara karşı meydan okuyacağı, binicilerimizin becerilerini ve yeteneklerini yakından göreceğimiz unutulmaz anlara tanıklık etme vakti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başlayan ve çeşitli ödüllerin verileceği yarışmalarda biniciler atlarıyla birinci olmak için mücadele etti.