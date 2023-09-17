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        İşitme bozukluğu olanlar biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetilerini geri kazanıyor

        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, işitme bozukluğu olanların biyonik kulak ameliyatı sayesinde işitme yetilerini tamamen geri kazanabildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:18
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        İşitme bozukluğu olanlar biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetilerini geri kazanıyor
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        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, işitme bozukluğu olanların biyonik kulak ameliyatı sayesinde işitme yetilerini tamamen geri kazanabildiğini bildirdi.

        Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMÜ Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, kulak sağlığına dikkat çekildi.

        Etkinlikte, Doç. Dr. Özdemir, bölüm doktorları ve Tıp Fakültesi bölümü öğrencileri, hastane lobisinde stant kurarak vatandaşları kulak sağlığına yönelik bilgilendirdi.

        Ayrıca etkinlikte, işitme testleri yapıldı ve görünür veya ileri derecede işitme kaybı yaşayanlara koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı hakkında bilgi verildi.

        Doç. Dr. Özdemir, toplumun işitme bilincini artırmak amacıyla stant açtıklarını belirterek, "İşitme bozukluğu olanlar, biyonik kulak ameliyatı sayesinde işitme yetilerini tamamen geri kazanabilirler. Yeni doğan bebekler, doğmuş oldukları kliniklerde işitme tarama testine tabi tutulur ve gerekli görülürse bu ameliyat uygulanır. Bu sayede, işitme sorunu yaşayan çocuklar, yaşıtları gibi duyabilir hale gelir ve normal yaşamlarına devam edebilirler." ifadelerini kullandı.

        Kulak Burun Boğaz Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Levent Ay da biyonik kulak ameliyatı ile işitme sorunlarının tarihe karıştığına işaret ederek işitme kaybının çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde farklı zorluklara neden olabileceğini vurguladı.

        Ay, "İşitme kaybı şüphesi olan kişiler, en yakın kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Çocuklarda ise işitme kaybı doğumdan sonra tespit edilirse gerekli tedaviler uygulanır ve biyonik kulak ameliyatı gibi çözümlerle işitme yetileri geri kazandırılır." açıklamasında bulundu.

        Etkinliğin, 23 Eylül'de Piazza AVM'de, 1 Ekim'de de CityMall AVM'de devam edeceği bildirildi.

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