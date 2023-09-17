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        Bandırma Müze Gemisi 276 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi'ni 2023 yılının 8 ayında 276 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:00
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        Bandırma Müze Gemisi 276 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi’ni 2023 yılının 8 ayında 276 bin kişi ziyaret etti.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003'te müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılının 8 ayında 276 bin kişi ziyaret etti.

        Müze 2021 yılında 42 bin 72'si öğrenci 174 bin 735 kişiyi, 2022 yılında ise 63 bin 566'sı öğrenci 259 bin 107 kişiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bandırma Müze Gemisi'nin, Kurtuluş mücadelesinin ilk ateşinin yakıldığı kent için simge noktalardan biri olduğunu belirtti.

        Demir, "Bandırma Müze Gemisi istiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun'a gelen herkesin ilk ziyaret etmesi gereken yerlerden birisi. Kentimiz ve ülkemiz için çok önemli bir müze burası. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında Bandırma Vapuru'nun önemli bir rolü var. Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirdi. Burayı ziyaret eden genç, yaşlı her yaş grubundan vatandaşlarımız 'Milli Mücadele' ruhunu hissediyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkesi bu kıymetli müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Atatürk’ün beylik tabancası sergileniyor

        Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

        Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyeti'ni içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

        Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önder'in yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.

        Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.

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