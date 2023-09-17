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        Samsun'da kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:35
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        Samsun'da kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Sarıköy Mahallesi'nde kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu Ahmet Ç, bacağından yaralandı.

        Özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Ç, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili Yasin Ş'yi gözaltına aldı.

        İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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