Samsun'da 3 Bant Bilardo İl Seçmeleri sona erdi Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 3 Bant Bilardo İl Seçmeleri sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 3 Bant Bilardo İl Seçmeleri sona erdi.

İlkadım ilçesinde özel bir bilardo salonunda 9 Eylül'de başlayan turnuvada 87 sporcu yarıştı.

Final maçlarında Serdar Çetin birinci, Doğukan Kanber ikinci, Adnan Şahinkaya ve Hakan Ormancı da üçüncü oldu.

Sporculara kupa ve madalyalarını Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı verdi.