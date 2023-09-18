Samsun'da Halk Oyunları Kulüpler Arası Grup Yarışması yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği Halk Oyunları Kulüpler Arası Grup Yarışması Samsun'da gerçekleştirildi.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya Tokat, Amasya, Sinop, Ordu ve Samsun'dan halk oyunları ekipleri katıldı.

Federasyon İl Temsilcisi İkram Erdemir yaptığı konuşmada, ekiplere başarılar diledi.

Yarışmada, minikler geleneksel düzenlemesiz dalda Samsun Terme Halk Oyunları Ahmet Ersoy İlkoğretim Okulu Spor Kulübü, minikler geleneksel düzenlemeli dalda Ordu Fatsa Halkoyunları Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dalda Ordu Fatsa Hokay Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemeli dalda Ordu İdman Yurdu Spor Kulübü, gençler geleneksel düzenlemesiz dalda Terme Ahmet Ersoy Spor Kulübü, gençler geleneksel düzenlemeli dalda Samsun İlkadım Halkoyunları Spor Kulübü, büyükler geleneksel düzenlemesiz dalda Sinop Gerze Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, büyükler geleneksel düzenlemeli dalda Samsun İlkadım Halkoyunları Spor Kulübü birinci olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Etkinliği, Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Fevzullah Dereci ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Olgay İnci de takip etti.