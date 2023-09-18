Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Şair Fitnat Sokak'ta, 3 katlı apartmanın zemin katında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde, vatandaşlar itfaiye gelene kadar pencerede kurtarılmayı bekleyen 2 çocuğu, demir parmaklıkları keserek çıkardı.
Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekiplerince, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.