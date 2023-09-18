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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak yerel seçimle ilgili büyük oranda hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:05
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da konuştu:
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak yerel seçimle ilgili büyük oranda hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi.

        Samsun'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, ardından gündeme ilişkin, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

        AK Parti'nin bir seçimin hemen ardından analizlerini yaparak gelecek seçimler için çalıştığını, seçimden seçime bir hazırlık yapmadığını belirten Yılmaz, bu kapsamda kentlerde istişare ve il destek çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

        Parti olarak sandıktan çıkan sonuçları iyi analiz ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "O çıkan sonucun aslında bir dili var. Çıkan sonuç bir şeyleri söylüyor. Onu tercüme etmek gerekiyor. O tercümenin sonucu ne diyorsa biz ondan sonra yeni bir süreç işletmeye başlıyoruz. O sürecin gayreti ve çabası içindeyiz. Büyük oranda hazırlıklarımız tamam." dedi.

        Yılmaz, 7 Ekim'de gerçekleşecek büyük kongrenin ardından yerel seçim programlarının daha da netleşeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bütün siyasi partiler çeşitli basın açıklamaları yapıyorlar. Kimi diyor ki 'Biz her yerde kendi adayımızı çıkaracağız. İttifak yapmayacağız' diyor. Kimi 'yapacağız' diyor. Onların ne yapacağı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizin eksiği gediği var mı ona bakıyoruz. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi olan AK Parti'yi onlar da çok merak ediyorlar. Asıl merak içinde olanlar onlar. Biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız çalışmaların perspektifi ne, oradan örnekler alıyorlar. Oradan aldıkları örnekler onları telaşlandırıyor. Bu onların işi, onlara bir şey diyemeyeceğim ama biz kendi işimizi yapıyoruz."

        AK Parti belediyeciliğinin "gönül belediyeciliği" olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "İnsanların evine girdik. İnsanların hayatlarının içindeyiz. İnsanlara dokunuyoruz. İnsana dokunmak denen şey bu işte. Yani gönül belediyeciliği. Sosyal belediyecilik artık buraya evrildi. Sokakta sağlıklı gibi gördüğünüz birçok insanın başka bir dünyası var. O evlere girdiğiniz zaman orada başka bir dünya görüyorsunuz. O gördüğünüz dünya ile ilgilendiğiniz zaman da kalplerde ve gönüllerde yer ediniyorsunuz. İşte bunun adı AK Parti belediyeciliği. Bize Cumhurbaşkanımız bunu tembihliyor. Yani girebildiğiniz kadar insanların gönüllerine girin, bunun için evlerini ziyaret edin, bunun için o evlerin her birinde birer hayatın, birer öykünün, maceranın, mücadelenin olduğunu asla unutmayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediğinin açılımı bu diye düşünüyorum."

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, ulaşımla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'de yerli toplu taşıma araçlarının üretiminin artırılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını da sözlerine ekledi.

        Yılmaz'a, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer eşlik etti.

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