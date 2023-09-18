Samsun'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 18.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:25
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Görkem Ç. (17) yönetimindeki 55 DP 717 plakalı traktör, Çorakdere Mahallesi Kuz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Görkem Ç. ile yanında bulunan Emirhan A. (15) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.