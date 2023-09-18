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        Samsun'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:25
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        Samsun'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Görkem Ç. (17) yönetimindeki 55 DP 717 plakalı traktör, Çorakdere Mahallesi Kuz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Görkem Ç. ile yanında bulunan Emirhan A. (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Cenazeler otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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