Samsun'da 17 okul servisi şoförüne 22 bin lira ceza verildi Samsun Jandarma Komutanlığı okul servislerine yönelik denetimde 17 şoföre 22 bin 936 lira para cezası uyguladı.

Samsun Jandarma Komutanlığı okul servislerine yönelik denetimde 17 şoföre 22 bin 936 lira para cezası uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetim faaliyetleri çerçevesinde 898 okul servisini kontrol eden ekipler, 17 sürücüye toplam 22 bin 936 lira trafik idari para cezası uyguladı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında da 564 okul servisi sürücüsü ve personeline "Trafik Eğitimi ve Bilgilendirme" semineri veren Trafik Jandarması, Mobil Eğitim Aracı ile okullara giderek 515 öğrenciye "Trafik Dedektifleri Projesi" ile eğitim verdi.

Ekipler, öğrencilere trafik dedektifleri boyama kitapları hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.