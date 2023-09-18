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        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yakalandı

        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:21
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        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya ve internet üzerinde "sanal devriye" çalışması yürüttü.

        Havaya ateş etmek suretiyle "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçunu işleyerek, görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 8 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

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