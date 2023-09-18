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        Samsun'da 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı

        Samsun'da son 40 günde 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:20
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        Samsun'da 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Samsun’da son 40 günde 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 08.08.2023 - 18.09.2023 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Denetimlerde drift, tehlikeli şerit değiştiren ve makas atan, kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinleyen, diğer yol kullanıcılarını rahatsız edecek şekilde saygısızca araç kullanan, alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 bin 202 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, 534 sürücünün sürücü belgesine el koydu, 260 aracı ise trafikten men etti.

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