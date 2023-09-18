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        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:32
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        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İshaklı Mahallesi Özbek Sokak'taki ikamette akraba oldukları öğrenilen S.A. (28) ile C.İ. (28) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.A, C.İ'yi boynundan bıçakla ağır yaraladı.

        Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı C.İ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şüpheli S.A, Emirefendi Mahallesi'ndeki Samsun-Bafra durağında minibüsle kaçmak istediği sırada yolcularla kavga etti.

        Zanlı, kavga eden tarafları ayırmak isteyen L.A’yı (51) bıçakla kulağından yaralayarak kaçtı.

        Kendi imkanlarıyla hastaneye giden L.A, tedavisinin ardınran taburcu edildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi İshaklı Mahallesi'ndeki yolda suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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