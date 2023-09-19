Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, üzerinde huzur ve güven içinde yaşadıkları vatanlarının şehit ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde miras kaldığını vurguladı.

Vatanın bağımsızlığı ve kutsal değerleri uğruna canlarını hiçe saymaktan çekinmeyen gazilerin vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğuna işaret eden Kılıç, "Tarihimiz boyunca gazilerimizin vatan savunmasında gösterdiği cesaret ve kahramanlık, milletçe övünç duyduğumuz vatanseverlik destanı olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Böylesine fedakar ve cesur tutumlarıyla hepimize örnek olan gazilerimize saygı duymak ve değerli kişiliklerine yaraşır imkanlar altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak hepimizin toplumsal sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Kılıç, Gaziler Günü vesilesiyle başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlere ve Hakk'a yürümüş kahraman gazileri rahmetle, hayatta olan gazileri, şehitlerin ve gazilerin aile fertlerini de saygıyla andığını kaydetti.