Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişinin yakalandığı bildirildi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında uyuşturucu kullanmaktan 11 yıl 3 ay ile 6 yıl 7 ay, kasten yaralamaktan 1 yıl 10 ay, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 kişi yakalandı.