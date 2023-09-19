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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:23
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında uyuşturucu kullanmaktan 11 yıl 3 ay ile 6 yıl 7 ay, kasten yaralamaktan 1 yıl 10 ay, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 kişi yakalandı.

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