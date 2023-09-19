Alaçam'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Alaçam ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Alaçam ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma, gazi Raif Karatepe tarafından yapıldı.
Törene Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ile gaziler katıldı.