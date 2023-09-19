19 Eylül Gaziler Günü Havza'da kutlandı

Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Programın ardından Kaymakam Cengiz Nayman ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi, mezarlara çiçek konuldu.

Nayman ve beraberindekiler, Muharip Gaziler Havza Temsilciğine de ziyaret etti.

Nayman, gazilerinin yaşayan onur abideleri olduklarını dile getirerek, "Gazilerimiz bu vatan için kendilerinden geçmiş, vatan uğuruna yaralanmış ama gerektiğinde yeniden canlarını ortaya koymaktan çekinmemiş kahramanlardır. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah rahmet eylesin." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise tüm gazilerin gününü kutlayarak, "Devletin bizlere emaneti olan gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız ve yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

Törene Garnizon Komutanı Asteğmen Muhammet Emin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat ile gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.