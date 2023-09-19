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        Terme'de Gaziler Günü kutlandı

        Samsun'un Terme ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:23
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        Terme'de Gaziler Günü kutlandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen program, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

        Ardından saygı duruşunda bulunulda ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Üzeyir Ak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.

        Program sonunda öğrenciler şiirler okudu, Anafartalar Ortaokulu müzik korosunca marşlar söylendi.

        Törene Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gazi ile yakınları, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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