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        Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir pazar yerini ziyaret etti

        Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede salı günleri kurulan sebze pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:34
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        Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir pazar yerini ziyaret etti
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        Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede salı günleri kurulan sebze pazarını ziyaret etti.

        Nayman ve Özdemir, pazar esnafı ile alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

        Belediye Başkanı Özdemir, Havza Belediyesi olarak Havzalıların iyi şartlar altında alışveriş yapmasının önünü açacak olan Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Özdemir, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, hem esnafı hem de vatandaşları, yazın sıcağından kışın soğuğundan koruyacak, sağlıklı, rahat ve konforlu bir alışveriş imkanı sunacak projemiz en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak." dedi.

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