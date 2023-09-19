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        19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Samsun, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:06
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        19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Samsun, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Samsun'daki Atatürk Anıtı'nda yapılan törende Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve gazi dernekleri temsilcileri anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tavlı, "Büyük milletimiz vatan uğruna şehit ve gazi olmayı büyük onur ve gurur saymıştır. Gazilerimiz kahramanlığı ve vatanseverliğin yaşayan abideleridir." dedi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril de milletin, şehit ve gazilere minnet borçlu olduğunu söyledi.

        Törende, Samsun Sahra Sıhhiye Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.

        - Sinop

        Sinop'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gazi Erkan Kuş "Gazilerimiz", İl Jandarma Komutanlığından Astsubay Üstçavuş Ferdi Ergün ise "Yaşasın Kahraman Gazi" adlı şiirleri okuduğu törene Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı.

        - Tokat

        Tokat'ta, Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Ardından 48. Piyade Eğitim Alayına bağlı tören mangasının selam duruşu ile şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.

        Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen'in konuşmasının ardından gazilerin şiirler okuduğu törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        - Çankırı

        Çankırı'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylendi.

        Garnizon Komutanlığından Topçu Üsteğmen Muhammet Çoban'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

        Törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çankırı Şube Başkanı Ahmet Çelik ile kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitimi Merkezinde devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ve şiirler okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Amasya

        Amasya'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde yapılan tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazilerle sohbet etti ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

        Program kapsamında kentteki bir otelde gaziler onuruna yemek verildi.

        Törene AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Bayram Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi ile kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

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