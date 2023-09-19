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        Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:02
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        Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta apartman dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Recep Arslantaş'tan (66), uzun süre haber alamayan yakınları Arslantaş'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Arslantaş'ın banyoda öldüğü belirlendi.

        Arslantaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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