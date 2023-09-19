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        Çarşamba'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:09
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        Çarşamba'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Sarıcalı Mahallesi Park Caddesi'nde Onur Ö'nün kullandığı 55 GY 612 plakalı elektrikli bisiklet, park yerinden yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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