Çarşamba'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 19.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:09
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Sarıcalı Mahallesi Park Caddesi'nde Onur Ö'nün kullandığı 55 GY 612 plakalı elektrikli bisiklet, park yerinden yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.