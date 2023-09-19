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        Terme'de gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna program düzenlendi

        Terme'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:23
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        Terme'de gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna program düzenlendi
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        Terme'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna programı düzenlendi.

        İlçedeki bir tesiste düzenlenen programda Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Kılıç, burada yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kaymakamımız Metin Maytalman ve ilçe protokolümüz ile gazi ve şehit yakınlarımızla bir araya gelmenin gururunu ve onurunu yaşadık. Bu vatan ve millet onlara minnettar." ifadelerini kullandı.

        Programda gaziler ve şehit yakınlarına ikramda bulunuldu.

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