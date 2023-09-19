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        Samsun'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:11 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:11
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        Samsun'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Vezirköprü-Durağan kara yolu İncesu mevkisinde meydana gelen kazada, Nazım Ö. idaresindeki 55 PM 009 plakalı otomobil Emre G. yönetimindeki 57 DS 174 plakalı traktörün römorkuna çarparak takla attı.

        Çarpışmanın etkisiyle ayçiçeği yüklü römork devrilirken kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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