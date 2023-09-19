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        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:14
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        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Zanlı S.A. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Dün, İshaklı Mahallesi Özbek Sokak'taki ikamette akrabası C.İ’yi aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayan S.A. (28), olay yerinden minibüsle kaçmak istediği sırada yolcularla kavga etmiş ve L.A'yı da bıçakla yaralamıştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi İshaklı Mahallesi'ndeki yolda suç aleti bıçakla gözaltına almıştı.

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