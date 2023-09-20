Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.H, C.H. ile M.M. gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 18 borçlu kişiye ait olduğu belirlenen 517 bin 50 liralık senet ve doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Samsun: İklim değişiklikleri, balık avını olumsuz etkiledi
        Prof. Dr. Samsun: İklim değişiklikleri, balık avını olumsuz etkiledi
        Terme halk oyunları ekibi Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı
        Terme halk oyunları ekibi Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı
        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı...
        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı...
        Samsun'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: "Tek isteğimiz var sabır ve destek"
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: "Tek isteğimiz var sabır ve destek"
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Galatasaray maçındaki hataları yapmazsa...
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Galatasaray maçındaki hataları yapmazsa...