Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.H, C.H. ile M.M. gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 18 borçlu kişiye ait olduğu belirlenen 517 bin 50 liralık senet ve doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi.