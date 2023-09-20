Kaymakamlardan Kayabaşı 'ya "Hayırlı olsun" ziyareti Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Kayabaşı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ertürkmen ve Civelek ile sohbet eden Kayabaşı, göreve başlaması dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.