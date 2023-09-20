Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı yapıldı

Samsun'da, ​​​​​​"Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın 56 bin hektar büyüklüğüyle en önemli delta ovalarından biri olduğunu söyledi.

Deltanın 1998'de kuşlar acısından Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan (RAMSAR) ilan edildiğini anlatan Özdemir, deltanın 22 bin hektar sulak alanıyla Karadeniz'in en önemli sulak alanı olduğuna işaret etti.

Özdemir, alanda 5 bin 100 hektarın yaban hayatı geliştirme sahası olduğunu dile getirerek, "Alanda 14 habitat, 300'ün üzerinde tür olarak hayvan varlığı, 400'ün üzerinde bitki varlığı olduğu biliniyor. Deltamızda bitki ve hayvan varlığının yanında insanlarımızın ihtiyaçları var. Alanın korunmasına yönelik zaruretler var ve bunların planlanması gerekiyor." dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de deltada insanların yıllardan beri tarımla uğraştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetlerin yönetilmesi, ürün deseninin çıkması doğrultusunda irade ortaya konulması lazım. Bunun içinde insanın yaşadığı binalar da ahırlarımız da var. Dolayısıyla imar planlamasının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Burada tarımsal faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi, insan yaşamının, refahının sağlıklı sürdürülebilmesi açısından önemli. Yönetim planının sağlıklı şekilde ortaya konulması, idare edilebilir şekilde tek bir otoriteye bağlanması gerekliliğine inanıyorum."

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emire Elmas da son araştırmalara göre deltada 550 bitki türü bulunduğunu vurgulayarak, "9'u nesli tükenmek üzere olan bitkiler arasında. Kuş topluluğu olduğunu gördüğümüz yerlerde bir o kadar da bitki örtüsü çeşitliliği görülmekte." ifadesini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz da Kızılırmak Deltası faunasındaki 549 omurgasız türün 4'ünün küresel ölçekte tehlike altında bulunduğunu kaydederek, "9 amfibi, 7 kurbağa, 2 semender, 14 sürüngen, 2 kaplumbağa, 6 kertenkele, 6 yılan türü tespit edildi. 66 balık türünün barındığı deltada 32 memeli türü gözlemledik." diye konuştu.

DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Şerif Hızlı ise sulak alanlarla ilgili yapılması gerekenler hakkında sinevizyon eşliğinde bilgi aktardı.