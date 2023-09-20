AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Seven, içme suyu arıtma tesisini değerlendirdi

Samsun'da AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Seven, AK Parti olarak ilçelerinin bir hayalinin gerçeğe dönüşmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yarım asırdır 19 Mayıs ilçesinde kaliteli içme suyu ve su kesintilerinin her zaman gündemde olduğunu belirten Seven, "19 Mayıs Barajımızın hemen yanında inşa edilen ve günde 100 bin metreküp su arıtan 19 Mayıs İçme Suyu Arıtma Tesisi, artık ilçemize memba suyu kalitesinde kesintisiz içme suyu hizmeti vermektedir. İlçemizde çeşmelerden su akmayan tek bir hane kalmayacak . Güzel 19 Mayıs ilçemize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Seven, hizmetten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, büyükşehir ve ilçe belediye başkanına teşekkür etti.