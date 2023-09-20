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        Yakakent'te sülünler doğaya salındı

        Yakakent ilçesinde, yetiştirilen sülünler doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:26
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        Yakakent'te sülünler doğaya salındı
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        Yakakent ilçesinde, yetiştirilen sülünler doğaya salındı.

        Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Yakakent Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile sülünlerin doğaya salınması için program düzenlendi.

        Asmapınar ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan Gözveren ve Cevizdibi Kanyonları bölgesinde doğal hayatı desteklemek amacıyla 120 sülün doğaya bırakıldı.

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