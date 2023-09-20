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        Yakakent ilçesinde okul servis araçları denetlendi

        Yakakent ilçesinde öğrencilerin güvenliği için okul servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:40
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        Yakakent ilçesinde okul servis araçları denetlendi
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        Yakakent ilçesinde öğrencilerin güvenliği için okul servis araçları denetlendi.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimler öncesinde servis sürücülerine, Kozköy Ortaokulu Konferans Salonu'nda eğitim verildi.

        İlgili yönetmeliklerin hatırlatıldığı eğitimde, okul taşıtlarında bulunması gereken şartlar, kış aylarında güvenli araç kullanımı ve kış lastiğinin önemi, hız ve genel trafik kurallarına uyulması gibi konularda sürücülere bilgi verildi.

        Eğitimin ardından ilçedeki okul servis araçları denetlendi.

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