Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timleri, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine Ladik ve Havza ilçelerinde devam etti.

Yaklaşık 8 ay önce jandarmanın envanterine katılan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Samsun genelindeki kırsal bölgelerde bulunan ilköğretim okulları ile yaz okulları ve Kur'an kurslarında 7-11 yaş grubundaki 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı.

Ekipler, 3 bin 768 öğrenciye trafik dedektifleri boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu.