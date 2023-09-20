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        Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:17
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        Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timleri, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine Ladik ve Havza ilçelerinde devam etti.

        Yaklaşık 8 ay önce jandarmanın envanterine katılan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

        Samsun genelindeki kırsal bölgelerde bulunan ilköğretim okulları ile yaz okulları ve Kur'an kurslarında 7-11 yaş grubundaki 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı.

        Ekipler, 3 bin 768 öğrenciye trafik dedektifleri boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu.

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