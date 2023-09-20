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        Samsun'da ayçiçeği hasadı başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde ayçiçeği hasat ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:31
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        Samsun'da ayçiçeği hasadı başladı
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        Samsun'un Havza ilçesinde ayçiçeği hasat ediliyor.

        Havza'da yaklaşık 90 bin dekar alanda ekilen ve Dereköy ile Demiryurt mahallelerinde hasadına başlanan yağlık ayçiçeğinde rekoltenin 18 bin ton olması bekleniyor.

        Hasadı tamamlayan çiftçilerin ürünlerini Havza Buğday Pazarı'na götürmesi dolayısıyla pazarda hareketlilik yaşanıyor.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve Başkan Yardımcı İlhami Oğuz, ayçiçeği tarlalarında inceleme yaptı.

        Genç, AA muhabirine, bu sezonun kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretimi açısından istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

        Sulanabilir arazilerde verimin daha iyi olduğunu belirten Genç, "Kuru tarım yapılan kurak arazilerimizde ise verim düşüklüğü çok. Girdilerde çeşidine göre yüzde 100 ila yüzde 150 değişme var. Çiftçi bu sezonu zor geçirecek. Bir de bölgesel olarak ayçiçeğinde farklılık var." dedi.

        Bölgede yetiştirilen ayçiçeğinin yağ oranının çiftçiler tarafından bilinmediğini dile getiren Genç, "Yağ oranını ölçecek makineyi ziraat odası olarak alalım, çiftçimizin hizmetine verelim istedik, kabul görmedi. Çiftçimiz adına hoş bir sezon geçirmeyeceğiz. Önümüzdeki sezon ayçiçeği ekim alanında düşüş olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

        Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik de pazarda 16 esnafın 6 noktada ayçiçeği alımı yaptığını belirterek şunları kaydetti:

        "Bu sene beklenen 18 bin ton rekoltenin 13 bin ton kadarının pazarımıza gelmesini bekliyoruz. Fiyat ise geçen seneki fiyatlarla aynı seviyelerde ama girdi maliyetleri çok yükseldi. Hem yağ fiyatları yükselmesin hem de çiftçilerimiz zarar etmesin istiyoruz. Bu dengeyi devletimizin destek primleriyle kapatacağını düşünüyorum. Çiftçilerden istirhamımız, yaş ürün hasat etmemeleri, hasat için acele etmemeleri."

        Çiftçi Ramazan Erdoğan da dönüm başına verimin 180-200 kilogram olduğunu söyledi.

        Fehmi Sezen de 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptığını, verimin sulanan tarlalarda iyi, sulanamayan yerlerle ise kötü olduğunu ifade etti.

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