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        Karganın su şişesinin altındaki parayı alıp uçması gülümsetti

        Amasya'da bir karganın, su şişesinin altına konulan 10 lirayı alıp uçması tebessüm ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:32
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        Karganın su şişesinin altındaki parayı alıp uçması gülümsetti
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        Amasya'da bir karganın, su şişesinin altına konulan 10 lirayı alıp uçması tebessüm ettirdi.

        Amasya'dan Samsun'a hastaneye giden Arif Bülbül, hastane çıkışında oturduğu kafede arkadaşının, "Dün bu karga 200 lira götürdü" demesi üzerine inanmayarak bir su şişesinin altına 10 lira koydu.

        Bu sırada gelen karga, parayı alıp uçtu.

        Karganın parayı alıp uzaklaşması ve Bülbül'ün, "Parayı alıp gidecek. Nereye götürüyorsun? Onu getir, geri ver." demesi tebessüm ettirdi.

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