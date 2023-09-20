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        Samsun'da Ahilik Haftası şet kuşatma töreniyle kutlandı

        Samsun'da 36. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "şet kuşatma" töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:27
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        Samsun'da Ahilik Haftası şet kuşatma töreniyle kutlandı
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        Samsun'da 36. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "şet kuşatma" töreni yapıldı.

        Yabancılar Çarşısı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Ahilik geleneğinin tüm dünyada örnek alındığını belirtti.

        Bu geleneğin gelecek nesillere aktarılması için benzer programlarla Ahilik Haftası etkinliklerinin kutlandığını ifade eden Tavlı, "Tüm insanlığa örnek olacak ticari, ahlaki ve sosyal öğretileri içinde barındıran ahilik geleneğimiz esnaf ve sanatkarları örgütleyerek ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite kontrol, standartlaşma, tüketici hakları, arabuluculuk gibi bugünün kavramları asırlar öncesinde bu topraklarda hayata geçirmiştir." dedi.

        Tavlı, çıraklıktan ustalığa yükselişte mesleki ehliyet ve liyakatin ahiliğin temellerinden olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Ahiliği günümüzde mesleki kariyer planlamasının benzeri olarak da görebiliriz. Ahilik geleneğinin tam manasıyla uygulandığı dönemlerde ticaret erbabı hakka ve hukuka çok büyük hassasiyet göstermiştir. Bu yöntemle ticarette büyük bir rekabet gücü elde etmiştir. Günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımız daima milletinin ve devletinin yanında olmuş bunu da asrın felaketi diye ifade ettiğimiz depremde bütün dünyaya örnek çalışmasıyla göstermiştir."

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de işini düzgün yapan esnafın, toplumun takdir, beğeni ve güvenini kazandığını ifade ederek, "Bu insanları hep hayırla yad ederiz. Toplum için çok kıymetli olduklarını da biliriz. Aslında her alanda bu bir değer ölçüsüdür. Bizim medeniyetimiz bir esnaf medeniyetidir. Esnaf medeniyetindeki ilkeler bellidir. Kendine yar olmayacak malı başkasına satmayacaksın kardeşim. Bu ana ilkedir. " diye konuştu.

        Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler'in birer konuşma yaptığı tören sonrası İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

        Programda, Ahilik kültüründe, kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma töreni ilgiyle izlendi, yılın kalfa, çırak, esnaf ve iş insanlarına protokol üyelerince ödülleri verildi.

        Tören ahilik pilavı ve tatlı ikramının ardından sona erdi.

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