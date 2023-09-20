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        Samsun'da kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:43
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        Samsun'da kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yaklaşık 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlı, emniyete götürüldü.

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