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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:18
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yalı Mahallesi'nde M.T'nin evine JASAT ve Dikbıyık Jandarma Karakolu ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada yaklaşık 450 gram esrar ile 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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