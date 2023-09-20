MHP Çarşamba İlçe Başkanlığına Yalçın seçildi

MHP Çarşamba İlçe Başkanlığına Özgen Alper Yalçın yeniden getirildi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye mevcut başkan Yalçın tek aday olarak katıldı.

Kongrede mevcut 392 delegeden oy kullanan 124'ünün tamamının oyunu alan Yalçın, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Tevfik Kayalı, Mustafa Uçar, Caner Ordulu, Abdulkadir Taşan, Nevzat Akkaya, Uğur Çapkın, Furkan Barik Yavuz, Nimet Uysal, Aycan Akkuş, İsa Turhan, Mustafa Tüysüzoğlu, Hüseyin Bayram, Ersan Tekin, Recai Şentürk, Hüseyin Ertosun, Oğuzhan Çelebi, Nusret Demir ve Nihat Akköse'den oluştu.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, burada yaptığı konuşmada, ayrım yapmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar için 2024'e doğru "Diyar Diyar Anadolu" dediklerini belirterek, "Daha güçlü, çağdaş ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti ideali için siyasette yer alıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, tecrübeli kadroları, geniş fikriyatı ve Türk ve Türkiye sevdasıyla yılmadan, yıkılmadan, yorulmadan yoluna inançla devam edecektir." dedi.

Yalçın da bundan sonraki süreçte yönetim kurulu üyeleriyle yerel seçim çalışmalarına başlayacaklarını dile getirerek, "Partimizin üye ve oy sayısını ilçemizde yükseltmek için bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Bizlere destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kongreye Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, BBP Çarşamba İlçe Başkanı Ali Kemal Totuk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar, Ülkü Ocakları Çarşamba İlçe Başkanı Yalçın Sözen ile partililer katıldı.