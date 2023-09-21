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        Bursa Keles Yerel Eylem Grubundan OMYEGDER'e ziyaret

        Bursa'nın Keles ilçesini temsilen kurulan Keles Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneğine (OMYEGDER) çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:34
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        Bursa Keles Yerel Eylem Grubundan OMYEGDER'e ziyaret
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        Bursa'nın Keles ilçesini temsilen kurulan Keles Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneğine (OMYEGDER) çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından LEADER yaklaşımı kapsamında Kardeş Yerel Eylem Grupları uygulaması başlatıldı.

        Kırsal ağ oluşturulması ve ilçeler arasında iş birliği çalışmaları yapılabilmesi amacıyla başlatılan uygulamada Keles YEG ile OMYEGDER kardeş YEG seçildi.

        Keles YEG'i temsilen Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, dernek müdürü Esra Kurt, dernek üyeleri, Kocayayla Kadın Kooperatifi üyeleri ve Keles Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü eğitimcilerinden oluşan 13 kişilik heyet, OMYEGDER'i ziyaret etti.

        Ziyarette IPARD II Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve IPARD III ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret eden heyete, ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgi verildi. Ardından 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi ziyaret edilerek açılan kurslar, el sanatları çalışmaları, OMYEGDER tarafından açılan akıl ve zeka oyunları atölyesi ve atık malzemelerden oluşan geri dönüşüm kütüphanesinde inceleme gerçekleştirildi.

        Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine ait örnek tıbbi ve aromatik bitkiler ve salep tarlalarında incelemelerde bulunularak üretilen ürünler, üretim koşulları hakkında bilgi alındı ve OMYEGDER tarafından katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla temin edilen bitki distilasyon ünitesi, soğuk sıkım yağ çıkarma makineleri incelendi.

        Mehmet Keskin, iki başarılı YEG'in ilerleyen zamanlarda daha somut iş birliği çalışmalarına imza atması gerektiğini belirtti.

        OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel ise 19 Mayıs ilçesinin kalkınmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

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