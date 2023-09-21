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        Samsun'da lastiği patlayan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

        Samsun'da lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:43
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        Samsun'da lastiği patlayan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı
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        Samsun'da lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 15 kişi yaralandı.

        Salih Seyhan (49) idaresindeki 55 AEN 173 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle devrilip sürüklendi.

        Sürücü ile araçta bulunan Duriye Sarı (61), Mustafa Sarı (31), Nihat Şengün (53), Saadet Şimşek (73), Zennure Tezcan (59), Hava Üren (46), Arife Ay (61), Ahmet Dikmen (62), Ali Kömpe (47), Seçgül Seyhan (48), Ayşe Toprak (44), Fadime Zeren (69), Naciye Dikmen (69) ve Sevim Cömert (48) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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