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        Havza'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:07
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        Havza'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

        Havza Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Okul müdürü Mehmet Sarı, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimin unutturulmayacağını belirterek, katılımcılar teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından program şiir okunması, slayt gösterisi, sahnelenen oratoryo ile kahramanlık türkülerinin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

        Programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile okul idarecileri ve davetliler katıldı.

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